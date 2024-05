Il regista del film su The Legend of Zelda dice che farà di tutto per rendere felici i fan

(Di lunedì 6 maggio 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Wes Ball Rivela Passione per Theof: "Andrò ai Confini della Terra per Realizzare ilPerfetto" Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie

The Legend of Tarzan : trama, cast e streaming del film su Italia 1 Stasera, domenica 3 marzo 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda The Legend of Tarzan , film del 2016 diretto da David Yates. Il film è basato sul personaggio creato da Edgar Rice Burroughs, interpretato da Alexander Skarsgård. ... Continua a leggere>>

il regista Wes Ball ha parlato delle sue idee per la versione cinematografica del popolare franchise videoludico Mesi dopo la conferma di un film live-action di The Legend of Zelda , il regista scelto per portare il franchise sul grande schermo, Wes Ball, ha parlato delle sue idee riguardo al ... Continua a leggere>>

The legend of Zelda: Link parlerà nel film Il regista Wes Ball: "Darò al pubblico ciò che vuole" - Il regista de Il Regno del Pianeta delle scimmie è al timone anche dell'adattamento live action di The legend of Zelda. E ci aggiorna su Link, eroe del famosissimo videogioco nato dalla collaborazione ... Continua a leggere>>

The legend of Zelda: Link parlerà nel film Parla il regista Wes Ball: "Darò al pubblico ciò che vuole" - Il regista de Il Regno del Pianeta delle scimmie è al timone anche dell'adattamento live action di The legend of Zelda. E ci aggiorna su Link, eroe del famosissimo videogioco nato dalla collaborazione ... Continua a leggere>>

The legend of Zelda: Wes Ball assicura il miglior live-action possibile per i fan - Il regista de Il Regno del Pianeta delle Scimmie ha parlato del primo live-action tratto dal franchise videoludico ... Continua a leggere>>