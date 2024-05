KB5037008 | Aggiornamento Windows 11 Build 22635 3570 Corregge la Velocità della RAM e Migliora il File Explorer

Windows 11 Build 22635.3500 : Nuove funzionalità del Gestore Account Microsoft e recupero MSA Microsoft ha rilasciato una nuova Build per il Canale Beta di Windows Insiders, la Build 22635.3500 sotto il codice KB5036985, con un paio di Nuove funzionalità legate al Gestore Account Microsoft (MSA), ... Continua a leggere>>

Microsoft aggiunge miglioramenti ai Widget come parte della Build 26200 del canale Canary di Windows 11 Microsoft ha rilasciato l’ultima versione di Windows 11 per i membri del programma Windows Insider nel canale Canary . Il nuovo numero di Build è 26200 e include alcuni miglioramenti ai Widget ... Continua a leggere>>

Nuova versione di Tiny11 build er consente di ridurre al minimo qualsiasi build o versione di Windows 11 Il creatore di Tiny11 , un progetto di terze parti che mira a rendere Windows 11 meno appesantito con parti non necessarie, ha rilasciato una Nuova versione di Tiny11 build er , uno strumento ... Continua a leggere>>

windows 11: previsioni meteo rivoluzionate dall’IA di Microsoft Start - Scopri come l'intelligenza artificiale di Microsoft Start sta portando nuove previsioni meteorologiche a 30 giorni su windows 11, promettendo un'esperienza utente avanzata e più accurate previsioni a ... Continua a leggere>>

windows 11: Microsoft sospende i test per Copilot - Microsoft ha rilasciato due nuove build preliminari di windows 11, comunicando che i test per Copilot sono stati temporaneamente sospesi. Continua a leggere>>

Microsoft promette grandi cose con l'integrazione di Copilot in windows, ma serve tempo - Microsoft ha recentemente deciso di interrompere il rilascio di nuove funzionalità Copilot per windows 11, in attesa di rifinirle al meglio. Continua a leggere>>