Scoppia un incendio nel carcere Beccaria di Milano | il fumo invade tre celle

Caserta. Appiccarono incendio a Caserta Vecchia. La Polizia di Stato ha arrestato due persone, di 66 e 68 anni, ricercati per una condanna per incendio boschivo. La Squadra Mobile ha rintracciato i due presso i luoghi di origine, a Caserta e San Felice a Cancello. Nel 2012, avevano cagionato, in ... Continua a leggere>>