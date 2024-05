Migliaia di multe erogate saranno annullate perché gli autovelox risultano non omologati Una vittoria dei cittadini? No perché correre troppo in auto è tra le principali cause di incidenti mortali

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 6 maggio 2024) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Una sentenza della Corte di Cassazione rischia di portare all’annullamento didiinflitte in tutta Italia per eccesso di velocità. A presentare ricorso è stato un avvocato di Treviso che, nel 2021, aveva ricevuto una contravvenzionesorpreso a guidare a 97 chilometri orari in una strada dove non era consentito superare i 90. Nell’istanza, accolta prima dal giudice di pace e poi in appello, il legale aveva contestato il fatto che l’fosse statorizzato ma non omologato e quindi che la sanzione fosse illegittima. Tesi accettata anche dai supremi giudici secondo i quali «l’approvazione consiste in una pratica che non richiede la comparazione del prototipo con ...