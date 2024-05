ASD - come aprirne una | impatto sociale e linee guida normative

È stato ufficialmente inaugurato a Firenze il Villaggio Novoli -Senior Housing, un complesso di 37 appartamenti per persone over 65 autosufficienti con spazi comuni e servizi personalizzati, culturali e socio-sanitari. Un progetto che riguarda la riqualificazione immobiliare di un edificio situato ... Continua a leggere>>

Ha riscosso una grande attenzione mediatica il progetto del Condominio sociale a Firenze. Una struttura pensata per essere su misura per i soggetti over 65 autosufficienti. Si garantiscono differenti servizi molto interessanti, con canoni ben precisi che possono essere alleggeriti in caso di ... Continua a leggere>>