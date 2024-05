La prossima Unione Europa punta a destra ma con il Ppe perno decisivo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il PPE sarà sempre di più il baricentro della politica europea. Non per meriti particolari ma per il semplice fatto che gli altri partiti mainstream di centro e sinistra perderanno voti mentre i popolari manterranno intatto il proprio consenso, grazie soprattutto alla forza della Cdu tedesca, del PP spagnolo e del partito polacco di Donald Tusk. Probabilmente il PPE otterrà il maggior numero di voti e seggi, perdendo al massimo pochi scranni rispetto al 2019. I gruppi centristi rischiano di perdere i maggiori consensi nonostante l’attivismo del Presidente francese Macron, così come a rischio sconfitta sono i verdi (a sinistra), con invece i due gruppi di/euroscettici, ECR e ID, in forte crescita di consensi. I seggi combinati di conservatori e nazionalisti saranno probabilmente ancora inferiori a quelli del PPE, e quindi molto al di sotto dei seggi dell’attuale ...