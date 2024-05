Come e perché il governo vuole vietare il farmaco che ‘blocca’ la pubertà ai minori con disforia di genere

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 6 maggio 2024) Dopo l'ispezione del ministero della Salute la direzione sanitaria dell'ospedale Careggi di Firenze ha deciso di sospendere la prescrizione della triptorelina per bambini e adolescenti condi. Il ministero ha chiesto all'ospedale di modificare le procedure per la somministrazione dei farmaci. Ma mentre ilpensa a nuove linee guida, le famiglie coinvolte temono che il vero intento sia stoppare del tutto la prescrizione della triptorelina per icon varianza di