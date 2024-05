Guerra - ultime notizie - Idf chiede a popolazione Rafah di cominciare a spostarsi per possibile operazione Financial Times | la Russia prepara sabotaggi in Europa

Sono ore drammatiche per la Striscia di Gaza e per Rafah, in particolare. Il capo di Stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), il tenente generale Herzi Halevi, avrebbe approvato i piani finali per un’azione militare nel sud così come nei campi profughi del centro della Striscia. Lo ... Continua a leggere>>