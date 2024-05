Corriere dello Sport – Traore - un addio lungo 19 minuti | lascerà il Napoli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 6 maggio 2024) 2024-04-30 10:48:31 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal– La domanda ricorrente dagli spalti, a distanza notevole dal campo, era la seguente: «Ma si è fatto male?». La risposta l’ha fornita la sua camminata fluida ma contrariata. La partita di Hamed Juniorcontro la Roma è durata appena diciannove. Talmente pochi da far sorgere ai tifosi il sospetto che ci fosse un infortunio di mezzo. Mastava bene. Calzona l’ha richiamato solo per scelta tecnica: «Non aveva fisicità, volevo aggiungere un difensore e contrastare la forza della Roma sulle palle inattive».non l’ha presa bene. Prima del calcio d’angolo si era già posizionato in area, ...