Diane von Furstenberg | il documentario che celebra la moda e l’empowerment femminile

Si intitola Diane von Furstenberg : Woman in Charge il nuovo documentario firmato Disney+, presentato in anteprima mondiale al Tribeca Festival 2024 durante la serata di apertura. Uno sguardo inedito sulla vita irrefrenabile di una luminare della cultura, diretto dalla regista due volte premio ... Continua a leggere>>

Diane VON Furstenberg: Woman IN ChargeLE PRIME IMMAGINI DEL DOCUMENTARIOIN ARRIVO IL 25 giugno IN ESCLUSIVA SU Disney+ Disney+ ha svelato in anteprima cinque immagini del documentario Diane von Furstenberg: Woman in Charge. Diretto dalla regista due volte premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy e da ... Continua a leggere>>