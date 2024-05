F1 - i promossi e bocciati del GP di Miami 2024 | Norris si sblocc - Leclerc lot -a, Perez m -le, Magnussen da fermare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 6 maggio 2024) ILANDO(McLaren): dopo 11o Gran Premi e 15 podi, finalmente arriva la prima vittoria della carriera. Non fatevi tratte in inganno dalla questione legata alla Safety Car. Quel colpo di fortuna non ha certo cambiato quello che si è visto in pista. La McLaren del pilota inglese era la più veloce in pista e ha dominato dopo la ripartenza, risultando sempre più veloce di Verstappen. Chapeaux Lando! CHARLES(Ferrari): un weekend nel quale ha fatto il massimo. Dopo aver completato un solo giro nell’unica sessione di prove libere del venerdì, vive tra qualifiche e gare. Dando sempre il massimo. Creandosi il feeling spingendo al massimo. Anche ieri centra un terzo posto tutt’altro che scontato. Il monegasco sta tornando ai suoi livelli. LEWIS HAMILTON (Mercedes): chiude sesto a meno di 2 secondi da Sergio ...