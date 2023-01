Da Parigi – Trasferimenti | Omlin Montpellier passa al Borussia M’Gladbach

(Di giovedì 19 gennaio 2023) 2023-01-19 17:35:10 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato da L’Équipe: Dopo aver ufficializzato giovedì la partenza del portiere Yann Sommer dal Bayern Monaco, ilsi è affrettato a rivelare l’identità del suo successore: si tratta, come previsto, di Jonasdel. “ Con l’impegno di Jonas, abbiamo trovato un’ottima soluzione ai nostri occhi », ha sottolineato il direttore sportivo del Fohlen, Roland Virkus, sul sito ufficiale del club tedesco. La partenza del nazionale svizzero (4 selezioni) per ilè stata confermata anche dal MHSC, dove era arrivato nell’estate del 2020. Come indicato sul nostro sito, Benjamin Lecomte (31) ...

STORIE DI RALLY

Il che significa che presto, come in altre aree urbane più o meno ampie, daa Olbia, da ...in alcun modo la libertà di spostarsi in auto e nemmeno rischia di aumentare i tempi dei. ...Disgelo O un parallelo bagno di realismoe Roma hanno troppi legami, troppi coinvolgimenti ...che aveva spinto la Francia a chiedere agli altri Stati dell'Unione di bloccare i... 1983-2023: 40 anni dal successo di Jacky Ickx alla Dakar » Storie di ... Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il titolo conquistato in Qatar ha riportato Lionel Messi al centro del mondo del pallone dopo una stagione, la sua prima a Parigi, passata piuttosto in sordina e che verrà ricordata per essere cominci ...