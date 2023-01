Uffizi | chi si rivede | tornano in sala oltre 200 Autoritratti su quasi 2mila Arriva in visita pure Sangiuliano ma per inaugurare il ristorante

(Di mercoledì 18 gennaio 2023) Negli ultimi settanta giorni glidi Firenze, il museo piùto d’Italia, è stato al centro di diverse polemiche – la mancata apertura straordinaria durante il ponte di Ognissanti e l’aumento del 25% (da 20 a 25 euro) del costo del biglietto in alta stagione – per cui è da attendersi da parte della direzione del museo una decisa azione di “bilanciamento” grazie a una serie di buone nuove che presto saranno comunicate. Una delle più importanti sarà il riallestimento di una dozzina di sale al piano nobile del complesso vasariano destinate ad accogliere circa 200-250. È noto che glisono detentori dell’unica e più importante collezione al mondo did’artisti che – iniziata a metà del XVI secolo in maniera occasionale e poi diventata più “istituzionale un secolo ...

Il Fatto Quotidiano

... colpendo la Galleria deglidi Firenze , il Padiglione d arte contemporanea di Milano e due ...più letti Shakira ha fatto passare un weekend orribile a Casio e Renault di Daniele Polidoroè ...25 euro sono il prezzo per accedere a una serie di sale, piene di quadri famosi (e di troppa gente): la Galleria degli. Un museo, insomma, oltretutto pubblico, per cui c'èsi chiede se un ... Uffizi, chi si rivede: tornano in sala oltre 200 Autoritratti (su quasi 2mila) Non è in discussione la “qualità” del Museo, piuttosto l’opportunità di rendere più caro l’ingresso. Proprio ora (di Manlio Lilli) ...In Italia nei magazzini ci sono 5 milioni di "pezzi": Tiepolo, Guercino, tanti Macchiaioli, Boccioni... Scantinati, sottoscala, magazzini, cantine sono alcuni dei nomi che chi ha poca esperienza attri ...