Manchester United | attese le prime offerte per il club

(Di sabato 14 gennaio 2023) Ilè in vendita. La famiglia Glazer sta cercando nuovi investitori e, stando a quanto riporta The Telegraph, i Red...

In alternativa c'è Maehle dell'Atalanta e Dalot delIl video del gol di Jack Grealish che sblocca il derby ditra City e. A portare in vantaggio la squadra di Guardiola è il neo entrato, che al 57 prende il posto di Foden e tre minuti dopo segna l'1 - 0 di testa. L'assist, neanche a dirlo, ...Manchester United – Manchester City 2-1 highlights e gol: termina con il successo dei Red Devils questo derby di Manchester La prima frazione di gara non ha visto troppe occasioni, la prima vera e ...Il Manchester United è in vendita. La famiglia Glazer sta cercando nuovi investitori e, stando a quanto riporta The Telegraph, i Red Devils hanno ricevuto un serio interesse per l'acquisto del club da ...