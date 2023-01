Perché la Cina vuole mettere le mani sul prossimo Dalai Lama

Avvenire

...sulla sfida tra Stati Uniti e Russia con a fianco il ruolo per molti versi determinante della. ... Lula formò un governo per molti versi sorprendenteappoggiato dalla destra brasiliana. Col ...Non è l'unico luogo della, però, che ha subito il fascino di Parigi,anche a Kumming esiste una copia del celebre Arco di Trionfo realizzata interamente in cristallo. Arco di Trionfo, la ... Ecco perché l'ondata di Covid cinese non spaventa l'Europa