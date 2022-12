Olanda | Van Gaal | 'Il rigore era dubbio Male l'arbitro ma non siamo usciti per quello'

... con l'eliminazione a sorpresa della triade bianconera del Brasile e con i diversamente nerazzurri diGaal che salutano dopo una memorabile- Argentina . Passano in semifinale la Croazia e ...- 'Gaal Vende a tutti di essere uno che fa giocare bene a calcio, ma ha fatto mettere in area solo pallonate. L'arbitro Lahoz non è stato all'altezza, la FIFA dovrebbe tenerne conto', ...La Pulga poi prova a fare tutto da solo al 40' ma il suo destro in girata è debole e centrale Messi trova un corridoio splendido per l’inserimento di Nahuel Molina, che a fari spenti prende alla sprov ...L'Albiceleste, dopo un doppio vantaggio propiziato da Messi, si fa rimontare due reti dagli Oranje e si va ai supplementari ma, dopo tanta ...