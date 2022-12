Liverpool | Klopp contro Salah e Thiago Alcantara a padel VIDEO

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Ilsi allena a Dubai in attesa di tornare in campo e c'è spazio anche per una partita ditra...

Sky Sport

Commenta per primo Ilsi allena a Dubai in attesa di tornare in campo e c'è spazio anche per una partita di padel tra Salah e Thiago Alcantara controe il suo assistente Lijnders.Calciomercato Juventus, le ottime prestazioni del centrocampista francese hanno contribuito a riaccendere i riflettori su di lui. Ha del clamoroso quanto successo questo pomeriggio in Qatar. Il ... Liverp...adel! Che sfida con le racchetta tra Klopp, Salah e Thiago Alcantara Protagonista con la maglia della sua Croazia, Marcelo Brozovic può tornare in auge anche in ottica calciomercato ...Secondo quanto riportato da 'Sky Sport News' l'allenatore del Liverpool ha rifiutato la proposta di succedere a Flick dopo la precoce eliminazione dal Mondiale ...