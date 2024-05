Atleta di Fano - una vittoria italiana | torna a casa la statua trafugata nell' Adriatico

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Tornerà finalmente ail famosodi, cioè la scultura attribuita a Lisippo tuttora custodita al Getty Museum di Malibù negli Stati Uniti? Secondo la Corte europea di Strasburgo non ci sono dubbi, i diritti di possesso del capolavoro ellenico, insieme a quelli di altre 15 statue greche, spetta al nostro Paese e lo ha in pratica stabilito attraverso una sentenza che rigetta il ricorso che era stato presentato dalla stessa Fondazione Paul Getty nel 2018 contro la sentenza della Corte di Cassazione, che aveva a sua volta confermato un ordine di confisca e restituzione emesso dal tribunale di Pesaro nel 2010. DI MANO IN MANO L'opera a grandezza naturale è uno dei più straordinari ritrovamenti archeologici avvenuti nel Mediterraneo ed è anche probabilmente il reperto più prezioso in mano al museo americano che per decenni si ...