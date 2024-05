Bevande scadute e caffè non tracciabile - 2mila euro di multa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Cibi escaduti, non si sapena neppure da dove provenisse esattamente ilsevito al bancone del bar. Il tutto è costato quasi duemiladia un locale pubblico di Monza, un bar al quartiere Libertà/Cristo Re. Agenti della polizia locale e funzionari dell’Ats uniti per la tutela del consumatore. Nel pomeriggio dell’altro giorno, gli agenti del Comando di polizia locale di Monza, nucleo annonaria e quartieri, congiuntamente ad Ats, hanno effettuato una serie di ispezioni in esercizi commerciali nel quartiere Libertà/Cristo Re. Durante l’ispezione in un locale pubblico di somministrazione alimenti e, sono stati trovati cibi escaduti. Un thè freddo ad esempio era scaduto il 29 ottobre dello scorso anno, diverse birre riportavano la propria ...