Manometteva il cronotachigrafo Conducente del tir smacherato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Stava guidando un mezzo di trasporto pesante con ilmanomesso. Una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Montecatini, ha intercettato in autostrada un autotreno immatricolato in Italia e condotto da un cittadino italiano che stava effettuando un trasporto di merci. Malgrado un’apparente normalità, ai poliziotti qualcosa non tornava, perché i dati relativi ai tempi di guida e di riposo, estrapolati daldigitale in dotazione al veicolo, mostravano delle incongruenze. I controlli, quindi, sono stati approfonditi e concentrati sul differenziale del cambio del veicolo. Facendo uso della specifica strumentazione Leda, in dotazione alla polizia stradale, gli agenti hanno accertato la manomissione del cablaggio che rileva il movimento del veicolo così da fare registrare al sistema tempi di guida e di riposo ...