Donna carbonizzata a Modena | il marito ascoltato dai Pm

Negrini è indagato insieme ad un altro uomo, conoscente della, mentre indiscrezioni finora mai confermate ufficialmente parlano del possibile coinvolgimento di un terzo soggetto nelle indagini. ...... la 32enne di Rami di Ravarino, in provincia di Modena, trovatanel bagagliaio della ... pure la vicenda di Liliana Resinovich , laritrovata senza vita in un bosco vicino casa, a ...Potrebbe essere un giorno cruciale questo per carcare di risolvere il giallo di Alice Neri, la 32enne trovata morta carbonizzata dentro la sua auto a Concordia (Modena) venerdì ..."Ha risposto a tutte le domande, resta a disposizione qualora fosse necessario sentirlo nuovamente. Credo che non ci siano ombre sulla sua posizione, mentre trovo che l'ipotesi di un suicidio sia asso ...