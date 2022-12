Ten Hag si toglie una soddisfazione con Ronaldo | la risposta alle accuse

Di sicuro non sarà nel Manchester United, con cui ha rotto e chiuso in anticipo il contratto, mettendo fine alla sua esperienza con. Proprio il tecnico dei Red Devils, con un breve commento ...Il portoghese però sembra una pista difficilmente percorribile, sia per gli ultimi avvenimenti, in nazionale e cona Manchester, che per il fatto che la sua prossima squadra, dopo il Mondiale,...L'allenatore Erik ten Hag archivia il capitolo Cristiano Ronaldo al Manchester United Dopo un anno e mezzo, si è conclusa la seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United. A due giorni ...Quando il Mondiale di Cristiano Ronaldo terminerà, e lui si augura da campione del mondo, dovrà di nuovo pensare a dove giocare il prossimo anno. In realtà lo sta già facendo, anche se lo stesso CR7 h ...