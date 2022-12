Psg | Al Khelaifi | “Ronaldo una leggenda | ma abbiamo Mbappé | Messi e Neymar”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) “e con tre giocatori come loro diventa molto difficile pensare a Cristiano, ma gli auguro il meglio, continua a essere un calciatore fantastico, incredibile”. Grande rispetto e stima, ma porte chiuse al Psg per Cristiano. Nasser Alha risposto così alle voci di mercato sul fuoriclasse portoghese. Niente CR7, dunque, ma grande attenzione per un’altra stella di questo Mondiale, il giovane centrocampista inglese Jude Bellingham. “Un grande, uno dei migliori del torneo e l’Inghilterra è fortunata ad averlo. Non nascondo che tutti i club vorrebbero comprarlo, ma ho grande rispetto per il suo club, quindi eventualmente prima di parlare con lui parleremmo con il Borussia Dortmund”. Alha ...