Covid Italia | Bassetti lancia sondaggio | 74% dice no a ritorno obbligo mascherine

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) (Adnkronos) – “Più di 7.000 persone hanno votato su Twitter e 10.000 su Instagram. Facendo una media, il 74% ha detto no alall’di. Sono totalmente d’accordo”. Lo sottolinea Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, commentando all’Adnkronos Salute i risultati delto lunedì fra i suoi follower di Twitter e Instagram. “Hanno risposto 17-18mila persone, sono davvero tanti. E tre quarti non hanno alcuna intenzione di rimettere leobbligatorie. Secondo me, questo risultato – spiega l’infettivologo – è una pesante critica alla modalità precedente di gestione delle: l’le ha mantenute obbligatorie per troppo ...

Controinformazione.info è stato anche tra i primi siti ina diffondere disinformazione sul. "Varsavia sta inviando truppe polacche per sostenere le Forze Armate dell'Ucraina (AFU) con l'...E hanno manifestato anche un interesse per lo sport con gli Australian Open e- Macedonia, la partita che ha decretato l'esclusione della Nazionale dai Mondiali di calcio. Il, che aveva ...Quest’anno, dopo ben due stagioni invernali passate perlopiù in casa a causa della pandemia mondiale di Covid, è l’anno in cui finalmente le persone hanno ricominciato a viaggiare, spostandosi per far ...Notte di paura in strada. Agguati ai tifosi del Marocco che festeggiavano con caroselli di auto la qualificazione ai quarti dei Mondiali si sono verificati ieri sera a Verona. Una dozzina di persone,.