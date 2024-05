Sardegna | accoltellò la ex compagna e uccise il figlio - condannato all’ergastolo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 L’uomo, 32anni, aveva tolto la vita aldella sua ex intervenuto per difendere la madre dalle violenze subite.e a sei mesi di isolamento diurno per aver tentato di uccidere la sua ex, Paola Piras e per aver ucciso ildella donna, Mirko Farci, 19 anni, intervenuto per difenderla. Questo è il verdetto pronunciato dalla Corte d’appello di Cagliari la scorsa sera, nei confronti di Masih Sahahid, 32enne di origini pakistane che – secondo l’accusa – avrebbe messo in atto il suo intento omicida l’11 maggio del 2021, all’interno dell’abitazione della sua, a Tortolì, in Ogliastra. Al momento della lettura della condanna, l’imputato è rimasto impassibile. La condanna Durante le udienze sono stati ...