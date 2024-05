Inter - La Russa | Sogno un colpo per l’attacco Inzaghi ha fatto gioire il popolo neroazzurro

alla kermesse di Fratelli d’Italia a Pescara, dove è attesa la premier Giorgia Meloni per annunciare la sua candidatura come capolista in tutte e cinque le circoscrizioni alle Europee di giugno, c’è anche Bianca Berlinguer. La conduttrice tv è ospite in un colloquio faccia a faccia con Ignazio La ... Continua a leggere>>