Covid - Bassetti al ministero | Basta bollettin - oggi è inutile e dannoso

Dopo i malori improvvisi subiti in campo dal difensore della Roma N'Dicka e da Mattia Giani , 26enne calciatore del Castelfiorentino, morto a causa di un infarto nella mattinata di lunedì 15 aprile (il malore potrebbe essere stato provocato da tachicardia ventricolare, ndr), il direttore della ... Continua a leggere>>

covid, bassetti al ministero: "Basta bollettino, oggi è inutile e dannoso" - "Non si può vedere un bollettino covid - ragiona bassetti - in cui si parla di un aumento del 30% dei decessi" in una settimana, "da 7 a 9 morti: è anacronistico, sbagliato, errato", incalza. "Andiamo ... Continua a leggere>>

covid, “più trasmissibile e immunoevasiva”. L'ultima variante che spaventa gli scienziati - Il covid cambia faccia. JN.1, l’ultima variante dominante del virus Sars-CoV-2, da tempo si sta evolvendo dando origine a sottovarianti con ... Continua a leggere>>

Variante covid KP.2, è allerta negli Usa. “Buca i vaccini. Rischio nuova ondata in estate” - Sembrerebbe più resistente all’immunità acquisita da infezioni precedenti. Pregliasco: “Mutazioni ogni 4-6 mesi, il vaccino dovrà cambiare ogni anno” ... Continua a leggere>>