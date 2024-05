Ungheria | ministro Economia - guardiamo a ulteriore cooperazione con la Cina

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024) Budapest, 04 mag – (Xinhua) – Con la Belt and Road Initiative (BRI) che ha ottenuto nuovo slancio lo scorso anno in occasione del suo decimo anniversario, l’guarda avanti per approfondire la suacon la, ha dichiarato un funzionario ungherese. Durante una recente intervista esclusiva con Xinhua, ilper l’nazionale ungherese Marton Nagy ha affermato che la parte ungherese e’ desiderosa di collaborare ulteriormente con lain materia di commercio estero, investimenti di capitale, infrastrutture, logistica, intelligenza artificiale e nuova energia, tra gli altri settori. I due Paesi hanno goduto di una relazione stabile, basata sulla fiducia e il rispetto reciproci, ha sottolineato Nagy. Ilha dichiarato ...