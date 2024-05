Libertà di Stampa - l’Italia perde 5 posizioni in classifica

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio 2024 – Un numero crescente di governi e autorità politiche “non stanno adempiendo al proprio ruolo di garanti del miglior ambiente possibile per il giornalismo e del diritto del pubblico a ricevere notizie e informazioni affidabili, indipendenti e diversificate“. E’ quanto afferma nella giornata delladiil report annuale di Reporters Sans Frontières. L’indice180 Paesi in base alla capacità dei giornalisti di lavorare e di riferire liberamente e in modo indipendente, concherispetto all’anno precedente. In un anno in cui più della metà della popolazione mondiale si recherà alle urne per elezioni democratiche, l’indice Rsf mostra un declino generale delladia livello ...