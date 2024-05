Arianna David e la lotta all’anoressia | Non mangio niente a colazione e pranzo - a cena solo verdure bollite

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024), ex Miss Italia 1993, torna in televisione a parlare del suo disturbo alimentare, l’anoressia, con cui combatte da anni. Ospite di Monica Setta a “Storie di donne al bivio”, la modella si apre con sincerità raccontando le sue difficoltà quotidiane e il rapporto complesso con il cibo. Con la sua consueta franchezza,rivela di non mangiare quasi nulla durante il giorno: “un caffè. Anone la sera mi faccio un po’ di verdura bollita“. Una confessione che scatenerà, come lei stessa prevede, critiche e commenti negativi, ma che evidenzia la gravità del suo disturbo alimentare. La modella, che da tempo combatte contro l’anoressia, non ha nascosto le sue preoccupazioni: “Ora mi massacreranno, ma ...