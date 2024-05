Cina - da lunedì Xi Jinping per la prima volta in Europa da 5 anni

(Di sabato 4 maggio 2024) Il presidente cinese, Xi, visiterà l'la prossima settimana per lain cinque, in un tour che toccherà l'improbabile tripla meta Francia, Ungheria e Serbia. E la scelta appare però chiara alla luce dell'ostilità dellanei confronti della NATO, parte del motivo per cui Pechino ha mantenuto il suo sostegno a Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina.La visita avviene mentre laspinge per evitare una guerra commerciale con l`UE, mentre l`atteggiamento nei confronti di Pechino nel blocco si sta inasprendo dopo molteplici scandali di spionaggio e il continuo sostegno della Pechino a Mosca nella guerra a Kiev. Latappa di Xi sarà Parigi.incontrerà il presidente francese, Emmanuel Macron, e la ...

Femminicidio Tramontano, così Impagnatiello si giustificava con i Carabinieri: “Veleno per topi Lo uso per le pantegane” – Il video - “Quello è veleno per topi. L’ho preso perché a Milano ci sono delle pantegane grosse così”. Alessandro Impagnatiello aveva risposto così a un carabiniere che gli aveva chiesto conto del veleno per top ... Continua a leggere>>