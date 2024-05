Media - ok Hamas a liberare primi ostaggi senza fine guerra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 4 maggio 2024) In una rivelazione importante, l’emittente egiziana Al-Qahera News ha annunciato che ci sono stati “progressi significativi” nei negoziati trae Israele. Secondo una fonte anonima, le discussioni riguardanti una proposta di cessate il fuoco e la liberazione deglia Gaza stanno avanzando. Itori egiziani hanno lavorato intensamente e hanno “raggiunto una formula concordata sulla maggior parte dei punti controversi”. Da parte israeliana, alti funzionari, come riportato da Barak Ravid di Axios su X, indicano chesembra propenso ad accettare la prima fase dell’accordo, che prevede il rilascio umanitario diun impegno formale da parte di Israele per terminare le ostilità. Una fonte israeliana, citata da Haaretz, esprime cautela: “Stiamo aspettando ...