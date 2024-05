Richard Gadd è gay o etero? Credevo sarebbe stato facile

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 4 maggio 2024), comico britannico assurto all’improvviso a fama mondiale grazie a Baby Reindeer, serie Netflix tratta dall’omonimo spettacolo di stand up in cui l’uomo raccontava il suo passato da vittima di una stalker (la famosa ‘Martha’ della serie), ha pubblicamente dichiarato di sentirsi bisessuale, aggiungendo poi che apporre delle etichette alla propria vita sentimentale non gli siad’alcuna utilità. Nel corso di una cover story per il magazine Attitude,ha analizzato a fondo la questione della sua sessualità, con queste parole: “Se devo metterla giù semplice, direi che sono bisessuale. Ma il mio èed è tuttora un percorso. Cambio un po’ a seconda del vento; provo fortissima attrazione per entrambi; la mia sessualità è in un flusso continuo. Un giorno mi sento in un modo, un altro ...