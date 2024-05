Vaccino Covid - Astrazeneca ritira autorizzazione in Ue dopo l' ammissione di trombosi e miocardit - ma l' azienda si giustifica | Non c' è più domanda

Il colosso farmaceutico britannico Astrazeneca ha ammesso per la prima volta nell'ambito di una causa nel Regno Unito che il suo vaccino contro il Covid-19 può causare «in casi molto rari» un effetto collaterale noto come Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, sindrome da trombosi con ... Continua a leggere>>

“Lo studio clinico che viene fatto per validare l’efficacia di un vaccino non ha la numerosità sufficiente per catturare tutta la variabilità genetica della popolazione. Ma ha la numerosità per calcolarne l’effetto protettivo”. Così, ai nostri microfoni, il virologo e senatore Pd Andrea Crisanti, ... Continua a leggere>>