Roma - De Rossi | 'Pioli è stato massacrat - il risultato è solo un pretesto'

roma, De rossi: 'Pioli è stato massacrato, il risultato è solo un pretesto' - Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus, Daniele De rossi, tecnico della roma, ha commentato così la presunta lezione di calcio.

De rossi ordina: vietato pensare al Leverkusen - Nella roma turnover limitato e testa alla Juventus per lo scontro diretto Champions in campionato. Troppo importanti i punti in palio per il posto nella prossima Champions League: Dybala e Pellegrini ...

De rossi "Rispetto per la Juve, non molliamo alcun obiettivo" - roma (ITALPRESS) – La roma è attesa da una settimana di fuoco. Da domani le gare con Juventus, Bayer Leverkusen e Atalanta: in pochi giorni i giallorossi si giocheranno un'intera stagione. La sconfitt ...