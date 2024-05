La classe parte, gli studenti fragili restano in aula: così una gita scolastica diventa un caso - Sotto accusa una "selezione" di alunni da portare in una sorta di gita scolastica che avrebbe lasciato in aula i più fragili. Ma andiamo con ordine. Il progetto a cui dovevano partecipare gli alunni e ... Continua a leggere>>

Il deputato Caramiello in aula: “Calderoli razzista con il Sud. Ridateci ciò che ci avete sottratto dal 1860” - Autonomia Differenziata, le affermazioni del deputato Alessandro Caramiello contro la Lega che sta spingendo per la secessione dei ricchi. Continua a leggere>>

Nuovo centro socioriabilitativo. Aule, sale relax e laboratori: 25 posti per aiutare i più fragili - La struttura ’Mosaico’, inaugurata in via Forghieri, è un sostegno per le famiglie con persone disabili "Risponde ai bisogni sociali in crescita". Gestione affidata alla Gulliver, servizi personalizza ... Continua a leggere>>