LIVE Gloucester-Benetton Treviso 15-6 - Challenge Cup rugby 2024 in DIRETTA | meta di Blak - allungano gli inglesi

(Di sabato 4 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA37?AAA BENETTOOONNN! RATAVI! Subito a segno i veneti con l’uomo in più: ottima penetrazione di Halafihi, bravissimo a scaricare il pallone per Menoncello che serve lateralmente il numero 11 del15-11! 36? Ammonito il mediano di mischia dei padroni di casa, ilchiuderà in superiorità numerica questo primo tempo. 36? Qualche problema per Ryhno Smith, colpito da Mercer in maniera abbastanza violenta. Occhio che può arrivare il giallo. 35? Ratavi era riuscito a trovare una traccia interessante per Mendy, fermato immediatamente dalla difesa avversaria. 34? Adesso ilsta soffrendo: i Leoni devono tenere duro per non compromettere la propria partita in questo finale ...