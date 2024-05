Salvini attacca Macron | E’ un pericoloso guerrafondaio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 4 maggio 2024) Pubblicato il 4 Maggio, 2024 “”. Matteonon la tocca piano. Anzi, rischia uno scivolone diplomatico. Il leader della Lega, che è pure vicepremier, ha espresso la sua opinione sul premier francese dopo il sopralluogo tecnico sulla strada statale 340 Regina variante Tremezzina, nel comasco. Il là è stato dato dalla domanda dei giornalisti sulla posizione di Francia e Regno Unito sulla guerra in Ucraina. “La Lega sarà sempre contraria a mandare anche solo un militare a combattere e morire in Ucraina”, ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture. Per poi affondare sul presidente della Francia: “quando dice certe cose ed è un. Londra è uscita dall’Europa quindi dica quello che ritiene. Ribadisco che la Lega non ...