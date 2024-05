Come cambia l' assetto operativo della Bce | importante effetto sui tassi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Roma, 4 maggio 2024 – La Bce, Banca centrale europea, ha effettuato una revisione del proprioal termine di un’operazione avviata a dicembre 2022. Old ECB building with euro symbol in Frankfurt Ci sono, in particolar modo, nuove regole per la gestione deid’interesse a breve termine, pensate per essere in linea con le decisioni di politica monetaria e con la normalizzazione del bilancio dell'Eurosistema. Cosìdichiarato dalla presidenteBce Christine Lagarde, le modifiche effettuate dalla Banca centrale europea riconoscono “imenti significativi nel sistema finanziario e nella politica monetaria degli ultimi anni”. Il cambio dell’Bce Il cambio ...