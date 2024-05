Endless Love streaming - replica puntata del 4 maggio 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 4 maggio 2024) Triplo appuntamento oggi – sabato 4– con la soap turca. Ecco iper rivedere gli episodi 57, 58 e 59 trasmessi da Canale 5 in. Onder ha deciso di affrontare Emir: nessuno di loro è più disposto a subire le sue pressioni, minacce e punizioni. Kemal è preoccupato per Nihan. Per la festa di fine anno con i dipendenti, Galip mette a disposizione la sua casa. Durante la festa, Kemal dovrà a portare a termine una missione: appropriarsi delle chiavette USB. Kemal è stato aggredito e accoltellato dagli scagnozzi di Emir; Nihan lo soccorre e lo porta in ospedale. Galip si accorge della sparizione delle chiavette USB e accusa Emir del furto.