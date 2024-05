San Giorgio la Molara - è scontro dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 5 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Gruppo Consiliare “Terre di lavoro” di Sanla. L’Amministrazione De Vizio, nel Consiglio Comunale del 3 maggio u.s. convocato per le ore 10,00, approva ildi2024-2026 con uno squilibrio didi parte corrente pari ad €. 761.849,00 per l’anno 2024. Le spese ordinarie di funzionamento, cioè quelle sostenute ogni anno in maniera costante (come, ad es., quelle per il pagamento degli stipendi ai dipendenti, il pagamento delle utenze, l’erogazione dei servizi da rendere alla collettività: idrico, scolastici, manutentivi, rifiuti, istituzionali, sociali ecc.) sono superiori alle entrate ordinarie (tributarie, trasferimenti correnti, derivanti dall’erogazione dei servizi ecc.) di €. ...