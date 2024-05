L’editoriale Montanari attacca ancora il Secolo | un nostalgico non pentito dei peggiori anni ’70

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 4 maggio 2024) Tomasonon si pente di aver inveito contro ild’Italia intimando ai suoi giornalisti e alle sue firme – fra cui il professor Spartaco Pupo – di «tornare nelle fogne». Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena non si pente, insomma, di aver pronunciato il 25 aprile scorso le stesse parole che hanno ispirato le “gesta” dei mazzieri comunisti nei confronti di coloro i quali, negli‘70 e ‘80, venivano indicati e schedati (anche dai cosiddetti maître à penser) come «fascisti». Per più di qualcuno, come lo studente liceale Sergio Ramelli o l’ecologista identitario Paolo Di Nella, ciò ha significato morire – da innocenti – sotto i colpi giustificati da espressioni del genere. Pertrattasi, a quanto pare, di dettagli insignificanti: storielle su cui uno storico (dell’arte) può ...