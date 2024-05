Omicidio Aosta - Sohaib Teima condannato a 6 mesi di carcere e 10 anni di divieto di ingresso in Francia

La chambre d'instruction della Corte d'appello di Grenoble ha concesso l'estradizione in Italia di Sohaib Teima , il ventunenne italo-egiziano sospettato dell'omicidio della sua compagna, la ventiduenne francese Auriane Nathalie Laisne trovata morta in una chiesetta di Aosta .Continua a leggere Continua a leggere>>

Sohaib Teima, il 21enne accusato dell'omicidio di Auriane Nathalie Laisne in una frazione di La Salle in Valle d'Aosta, ha avuto un malore poco prima della decisione del giudice sulla sua estradizione in Italia. Il giovane, originario di Fermo nelle Marche, si trova nel carcere di Grenoble in ...