Traffico Roma del 04-05-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto a causa di un incidente segnalato dalla polizia locale su via Cassia nei pressi di via Barbaranono code tra la storta e Tomba di Nerone a tratti nei due sensi di marcia attenzione per chi viaggia lungo il raccordo anulare sulla complanare interna code per incidente veicolo in fiamme tra Salaria Nomentana resta chiusa fino alle ore 16 di domani 5 maggio via di San Filippo per lavori tra Piazza Digione via Eleonora Duse per una manifestazione chiusa la carreggiata laterale di via Tiburtina in direzione centro per via dei Durantini e via delle Cave di Pietralata fino alle ore 21 di questa sera in zona Eur presso il palazzo dello sport per 2 spettacoli uno iniziato alle ore 14:30 e l’altro previsto alle 18:30 possibili disagi in tutta l’area adiacente il piazzale per afflusso e deflusso spettatori trasporto ...