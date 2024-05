Il gruppo ‘Radici’ ricorda l’alluvione di Sarno | Mai più eventi catastrofici

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna ferita ancora aperta che, forse, nemmeno il tempo potrà guarire. Ricorre domani, 5 Maggio 2024 il 26esimo anniversario deldi, che provocò morte e distruzione anche nei territori di Siano, Quindici e Bracigliano. Il“Radici” vuolere questa triste ricorrenza per mantenere vivo il ricordo delle 161 vittime di questo immane disastro, di cui 7 di Bracigliano. Ma soprattutto, un ricordo per lanciare forte, ancora una volta, il monito affinchè simili disastri non avvengano mai più. “Noi del“Radici” – dichiarano i Consiglieri – ci uniamo alle commemorazioni che nella giornata del 5 Maggio si terranno in tutti i Comuni colpiti da quel terribile evento catastrofico verificatosi 26 anni orsono che, purtroppo, ha stravolto le vite di molte ...