Mondiali | Germania; Bierhoff lascia carica direttore tecnico

È questa l'intesa raggiunta fra le due parti, dopo la debacle dellaaidel Qatar. Il 54enne ex attaccante dell'Udinese, che aveva un contratto fino al 2024, lascia la carica dopo 18 ...Dopo il deludente risultato aiin Qatar, per laè iniziata la rivoluzione interna. Il primo a salutare la Federcalcio tedesca è Oliver Bierhoff, dirigente della DFB. L'ex attaccante e la Federazione hanno deciso ...È questa l'intesa raggiunta fra le due parti, dopo la debacle della Germania ai Mondiali del Qatar. Il 54enne ex attaccante dell'Udinese, che aveva un contratto fino al 2024, lascia la carica dopo 18 ...MONDIALI 2022 - Il fallimento della Germania ai Mondiali in Qatar miete la sua prima vittima a livello dirigenziale: Oliver Bierhoff, direttore delegato delle s ...