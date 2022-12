La Fiorentina prepara l'amichevole contro l'Always Ready | in attesa dei viola al Mondiale Italiano recuperare due pedine importanti

Prima Como

Adesso che per Alberto Gilardino siil debutto sul campo di allenamento del Genoa, riaffiorano certi ricordi. Certe valutazioni, ... Torna con Prandelli alla, è la rinascita della ...... secondo di ritorno serie A femminile Sabato 3 dicembre Pomigliano - Sampdoria,, Inter - Juventus; domenica 4 dicembre ore 12.30 Sassuolo - Parma, ore 14.30 Como -, Milan - Roma. ... Como Women la squadra lariana torna in casa e prepara l'assalto alla Fiorentina Il confronto tra Pierluigi Gollini e Bartlomiej Dragowski, due dei portieri passati dalla Fiorentina sotto la guida di Vincenzo Italiano ...Come riportato da La Gazzetta dello Sport i delusi in casa Fiorentina se ne andranno già a gennaio. Su tutti Zurkowski che ha mercato e potrebbe essere usato anche come pedina di scambio. Valutazioni ...