Calciomercato Napoli | occhi sul canadese Buchanan

(Di martedì 6 dicembre 2022): dopo le buone prestazioni al mondiale Giuntoli sta monitorando la situazione delLe ottime prove dial mondiale con il Canada, nonostante l’eliminazione, ha attirato l’attenzione del. Il Corriere dello Sport riporta l’interesse degli azzurri per un esterno in grado di giocare su entrambe le fasce e con una valutazione di appena 12 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

NapoliToday

Thuram e Kessie: Inter esi affrontano su due big Thuram © LaPresseLo riportano in Germania e lo rilancia 'Il Corriere dello Sport', con il vantaggio che può arrivare gratis a giugno. Piace a ...Ecco quanto evidenziato da Calcio24: Guerra sul Mondiale Tutte le news sule sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ... Calciomercato Napoli - Venerato: "Concreto interesse della Salernitana per Demme. Kessie Questione economica" Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha rilasciato un’intervista a La Stampa in cui ha parlato dell'emendamento proposto per la rateizzazione le tasse dei club di Serie A ...Il Napoli attende di capire quali mosse attuare nei prossimi periodi. Tutto ruota attorno ad un solo nome, ma occhio al colpo di scena ...