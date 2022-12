(Di lunedì 5 dicembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2022 "In Italia sprechiamo l'equivalente di 600mila pasti al giorni, la mia proposta è di rendere obbligatoria labag" le parole dinel corso della presentazione del suo libro “I pessimisti non fanno fortuna” in provincia di Treviso. / FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

La7

In un'intervista rilasciata al Messaggerosostiene che "l'Italia dev'essere un Paese ... Così come siamo giustamente attenti alla certificazione green, perché nonuna certificazione ...Presidente, ha deciso di filosofeggiare 'Tutt'altro. Come lei sa, sono una persona pragmatica ... perché nonuna certificazione 'young', al fine di valutare la compatibilità di tutte ... Zaia: "Introdurre per legge doggy bag" Zaia: «La cabina di regia sui livelli essenziali delle prestazioni dimostra che la partita entra nel vivo. Imboccato la strada giusta».VENEZIA (ITALPRESS) - 'L'articolo 144 nella legge di Stabilità è un ottimo segnale; finalmente è finito il riscaldamento a bordo campo e la ...