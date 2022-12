Gara amichevole Fiorentina Primavera 

(Di lunedì 5 dicembre 2022) ACFcomunica che la Primavera Viola affronterà inla Prima Squadra dell’Athletic Calenzano. La partita verrà disputata giovedì 1 dicembre alle ore 15,00 c/o impianto sportivo “Paolo Magnolfi” – Via di Le Prata, 1 – Località Calenzano (FI). L’incontro sarà aperto a pubblico e stampa. Fonte articolo e foto: www.acf.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

...Comune di Vado Ligure in collaborazione con la LND Liguria organizzerà giovedì 8 dicembre una... "ListItem", "position": 2, "name": "Coppa Italia, a 100 anni dalla vittoria del Vado...Dopo due giorni di lavoro nel ritiro di Marbella arriva anche il primo testper l' Empoli in Costa del Sol. La formazione di Paolo Zanetti s i impone per 2 - 1, ...primo quarto d'ora di...Lo Spezia Calcio ha reso noto il programma delle gare amichevoli che verranno disputate dai ragazzi di Luca Gotti in attesa della ripresa del campionato con l’Atalanta.I nerazzurri offrono una buona prova offensiva e asfaltano la compagine maltese nel primo impegno del ritiro fuori casa ...